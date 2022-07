Enzo Gabrici | il dottore che ha salvato Alda Merini

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 luglio 2022) Cos’è il genio? Una domanda così semplice a cui cerchiamo di dare risposta da secoli. C’è il genio artistico come può essere quello di Leonardo da Vinci autore di intuizioni che hanno precorso i tempi, ma anche il genio letterario come quello di Pasolini, uno degli scrittori più influenti del novecento oppure nel campo della fisica il genio per eccellenza di Einstein. Pur riconoscendo in loro una luce speciale, difficilmente riusciamo a non associargli concetti come sregolatezza, caos e follia. Proprio quest’ultima parola formata da due sillabe, se utilizzata in maniera arbitraria, può determinare per sempre il destino di una persona.ha vissuto sulla sua pelle il marchio della follia e di come la genialità possa essere un’arma a doppio taglio se non viene compresa da chi ci circonda e che in realtà dovrebbe proteggerci. Fortunatamente, ...