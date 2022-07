Draghi e il lungo applauso alla Camera | per M5S solo D’Incà in piedi

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Le crepe tra il premier Marioe i ministri grillini, ma anche le spaccature interne al M5S, emergono anche nello ‘scatto’ in Aula, dove il presidente del Consiglio è arrivato per chiedere la sospensione della seduta e recarsi al Quirinale. Standing ovation dei ministri, ma il capodelegazione del Movimento, Stefano Patuanelli, è assente, la ministra Fabiana Dadone resta seduta. Inperil ‘governista’ Federico. L'articolo proviene da Italia Sera.

pietroraffa : #Draghi dopo un lungo applauso:'Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato!'. Grazie, President… - RaiNews : Standing ovation in Aula, poi la battuta di Draghi: 'Anche il cuore dei banchieri viene usato'. Il premier, emozion… - repubblica : #crisidigoverno 'Anche i banchieri usano il loro cuore...'. Con queste parole il Presidente del Consiglio, Mario Dr… - infoitinterno : Draghi commosso alla Camera, il discorso e il lungo applauso : «Grazie, anche i banchieri centrali usano il cuore» - Godsent072011 : RT @valy_s: Il lungo applauso che #Draghi ha ricevuto alla #Camera stamattina mi ha fatto vomitare. Un gov. che ha avallato #greenpass, #su… -

... chiudendo così l'èra del denaro a costo zero inaugurata proprio da Mario. Il rialzo ... I brividi corrono ancora più velocila schiena se consideriamo che di qui a fine anno bisogna ...... con il banchiere che di conseguenza potrebbe non rimanere un semplice cittadino auna volta che avrà detto definitivamente addio a Palazzo Chigi. leggi anche Quanto guadagna Mario...ROMA – Il presidente del consiglio Mario Draghi si è recato questa mattina ... il presidente del Consiglio in Aula alla Camera al termine del lungo applauso che lo ha accolto.(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Mario Draghi entra nell'Aula della Camera e viene accolto da una lunga standing ovation del centrosinistra e del governo Immobili il centrodestra e i M5S. (ANSA).