De Ligt, esordio ‘tranquillo’ con il Bayern Monaco: un gol, un errore, un giallo e la sostituzione dopo 28 minuti | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Matthijs De Ligt è diventato un nuovo calciatore del Bayern Monaco, si tratta di uno dei migliori nel suo reparto e il club tedesco ha piazzato un grande colpo per il presente e per il futuro. La Juventus ha incassato 67 milioni di euro + 10 di bonus e una parte è stata reinvestita per l’arrivo di Bremer. De Ligt si è presentato come nuovo calciatore del Bayern Monaco ed è sceso subito in campo con la nuova maglia. L’olandese è stato uno dei protagonisti del 6-2 del Bayern Monaco sul Dc United di Wayne Rooney. In gol anche l’ex Liverpool Mane che ha aperto le marcature con un calcio di rigore. De Ligt è entrato in campo all’inizio del secondo tempo. L’ex Juventus è andato subito in gol, ma la sua partita è finita al 73? ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Matthijs Deè diventato un nuovo calciatore del, si tratta di uno dei migliori nel suo reparto e il club tedesco ha piazzato un grande colpo per il presente e per il futuro. La Juventus ha incassato 67 milioni di euro + 10 di bonus e una parte è stata reinvestita per l’arrivo di Bremer. Desi è presentato come nuovo calciatore deled è sceso subito in campo con la nuova maglia. L’olandese è stato uno dei protagonisti del 6-2 delsul Dc United di Wayne Rooney. In gol anche l’ex Liverpool Mane che ha aperto le marcature con un calcio di rigore. Deè entrato in campo all’inizio del secondo tempo. L’ex Juventus è andato subito in gol, ma la sua partita è finita al 73? ...

Gazzetta_it : De Ligt, esordio show nel Bayern: un gol, un errore, un giallo, sostituito dopo 28’ - CalcioWeb : Esordio dai due volti per #deLigt con il #BayernMonaco: gol, errore, cartellino giallo e sostituzione | VIDEO - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Comunque non ha senso giudicare l'esordio di De Ligt alla prima di amichevole. Chiesa alla prima partita è stato espulso. Ci… - Aurix957 : Comunque non ha senso giudicare l'esordio di De Ligt alla prima di amichevole. Chiesa alla prima partita è stato es… - Cucciolina96251 : RT @Gio_Dusi: Tempo impiegato da de Ligt per segnare all’esordio col Bayern: 97 secondi ?? Brutto tra l’altro. -