Davvero non c’era altra strada che la crisi di governo? (Di giovedì 21 luglio 2022) Meglio otto mesi rissosi ma con un esecutivo in carica oppure un autunno senza guida? La crisi autodistruttiva del Movimento 5 Stelle, il colpo di testa di Lega e Forza Italia e la rigidità del presidente del Consiglio preannunciano mesi di grande instabilità Leggi su wired (Di giovedì 21 luglio 2022) Meglio otto mesi rissosi ma con un esecutivo in carica oppure un autunno senza guida? Laautodistruttiva del Movimento 5 Stelle, il colpo di testa di Lega e Forza Italia e la rigidità del presidente del Consiglio preannunciano mesi di grande instabilità

AlexBazzaro : Davvero qualcuno critica Romeo dopo l’intervento? O la risoluzione Lega? Non capite o non volete capire? - elenabonetti : Chi sta facendo di tutto perché il Presidente Draghi se ne vada è il M5s, e questo il Paese lo sa: il re è davvero… - mecna : Guardo il mio armadio pieno di felpe e penso: “non può davvero finire così”. - MGiongiangela : RT @QLexPipiens: Nessuna vera pacificazione è possibile con coloro che non hanno esitato a pugnalare alle spalle il proprio stesso popolo.… - Ninabazz3 : @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Non lo ricordate alla sua PdC???Il governo più immmobilista di sempre. And… -