Crisi di governo, Draghi si è dimesso: Mattarella ne prende atto (Di giovedì 21 luglio 2022) "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri professor Mario, il quale, dopo aver riferito in ...

