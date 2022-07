Crisi di governo, Draghi rassegna le dimissioni a Mattarella. La comunicazione del segretario generale del Quirinale – Video (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le comunicazioni alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è salito al Colle per presentare le dimissioni al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha fatto sapere il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, in una breve comunicazione Video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le comunicazioni alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Mario, è salito al Colle per presentare leal Capo dello Stato, Sergio. “Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Ilrimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha fatto sapere ildel, Ugo Zampetti, in una breve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

