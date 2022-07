Concita De Gregorio massacrata per la frase snob: “Draghi come un prof di Harvard in un alberghiero” (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi “Aveva il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense”. Il paragone “classista” che umilia gli istituti alberghieri è opera di Concita De Gregorio: frase snob ripetuta in due atti: una prima volta verbalmente nel corso della trasmissione In Onda su la 7 e successivamente per iscritto nella sua rubrica quotidiana di Repubblica “InveceConcita“. Il ditino alzato e lo spirito snob della giornalista e conduttrice hanno preso una grande topica. La comparazione infelica tesa a marcare il mondo dell’iperuranio da cui proviene l’ormai ex premier e il livello inferiore del Parlamento equiparato a un alberghiero ha scatenato un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario“Aveva il tono di uno che, titolare di cattedra ad, è stato incaricato di una supplenza all’di Massa Lubrense”. Il paragone “classista” che umilia gli istituti alberghieri è opera diDeripetuta in due atti: una prima volta verbalmente nel corso della trasmissione In Onda su la 7 e successivamente per iscritto nella sua rubrica quotidiana di Repubblica “Invece“. Il ditino alzato e lo spiritodella giornalista e conduttrice hanno preso una grande topica. La comparazione infelica tesa a marcare il mondo dell’iperuranio da cui proviene l’ormai ex premier e il livello inferiore del Parlamento equiparato a unha scatenato un ...

