Adriano Pacifico sta bene: "Ha firmato in un ostello francese il 19 luglio, non è più una scomparsa" (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Adriano Pacifico, buone notizie dalla Francia: 'Non è più una scomparsa' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow negli scatti dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, buone notizie dalla Francia: 'Non è più una' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow negli scatti dell'...

infoitinterno : Adriano Pacifico scomparso, ha firmato il registro di un ostello a Saint Gilles il 19 luglio - infoitinterno : Bastiglia, Adriano Pacifico ripreso da una telecamera il 15 luglio - infoitinterno : Adriano Pacifico, gli ultimi avvistamenti in Francia - infoitinterno : Adriano Pacifico scomparso, la sorella: «Non aver timore di chiedere aiuto, ti aspettiamo» - infoitinterno : Adriano Pacifico sta bene: due giorni fa ha firmato in un ostello. 'Non è più una scomparsa' -