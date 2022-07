Accostamenti spiazzanti | astuzie di styling e accessori bold i segreti per non sbagliare

Leggi su amica

(Di giovedì 21 luglio 2022) Quello tra camicia maschile e gonna di rafia può sembrare un accostamento azzardato. Invece si rivela essere un binomio più che mai azzeccato. E lo dimostra il look della fashion influencer parigina Emilie Joseph, conosciuta su Instagram come . Eye-cathing e d’impatto, gioca soprattutto sul mettere in contrapposizione due stili molto diversi tra loro. Uno maschile e classico, quello della camicia, e uno molto più femminile e flamboyant, rappresentato dalla gonna di rafia a tutto colore. Camicia maschile e gonna di rafia: un outfit colorato ed elegante perfetto per l’estate. Come abbinare camicia maschile e gonna di rafia alla perfezione La camicia è un modello semplice e classico. Ma Emilie riesce a trasformarlo sapientemente indossandolo in maniera inconsueta. Ovvero aprendola, facendo scendere il colletto sulla schiena e incrociando le due parti davanti. Quello che ottiene è un top ...