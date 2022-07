Un posto al sole: Nunzio e Chiara si scopre tutto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere tutti scopriranno cosa hanno in mente Nunzio e Chiara. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la fuga di Nunzio e Chiara verrà a galla. I ragazzi hanno mentito a tutto dicendo che partiranno per un viaggio e proprio per questo motivo qualcuno capirà tutto. (web)Intanto, Ornella è molto delusa da suo marito. Raffaele ha preferito confidare le sue preoccupazioni a Elvira e non a lei, e per questa ragione si allontanerà. Tra Mariella e Serena aumentano le discussioni, tra di loro si tratta di una vera e propria guerra. Un posto al sole, Nunzio pronto ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere tutti scopriranno cosa hanno in mente. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che la fuga diverrà a galla. I ragazzi hanno mentito adicendo che partiranno per un viaggio e proprio per questo motivo qualcuno capirà. (web)Intanto, Ornella è molto delusa da suo marito. Raffaele ha preferito confidare le sue preoccupazioni a Elvira e non a lei, e per questa ragione si allontanerà. Tra Mariella e Serena aumentano le discussioni, tra di loro si tratta di una vera e propria guerra. Unalpronto ...

