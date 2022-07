Sunak contro Truss. Inizia la corsa dei 200.000 tory (Di mercoledì 20 luglio 2022) Saranno Rishi Sunak e Liz Truss a sfidarsi per la successione come leader del Partito conservatore e primo ministro britannico a Boris Johnson, che oggi ha salutato la Camera dei Comuni con un “Hasta la vista, baby”, in occasione del suo ultimo question time. “Hasta la vista baby” – Boris Johnson’s final words as he exits #PMQs for the last time to a standing ovation: pic.twitter.com/rlSqVNDX5R — Alain Tolhurst (@Alain Tolhurst) July 20, 2022 L’ex cancelliere, accusato di tradimento da Johnson per le sue dimissioni che hanno innescato la sua caduta, ha raccolto 137 voti tra i membri del gruppo parlamentare del Partito conservatore alla Camera dei Comuni. La segretaria agli Esteri, invece, 113. Penny Mordaunt, ministra del Commercio, si è fermata a 105 preferenze, scavalcata da Truss che fino allo scrutinio di ieri la inseguiva. Non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Saranno Rishie Liza sfidarsi per la successione come leader del Partito conservatore e primo ministro britannico a Boris Johnson, che oggi ha salutato la Camera dei Comuni con un “Hasta la vista, baby”, in occasione del suo ultimo question time. “Hasta la vista baby” – Boris Johnson’s final words as he exits #PMQs for the last time to a standing ovation: pic.twitter.com/rlSqVNDX5R — Alain Tolhurst (@Alain Tolhurst) July 20, 2022 L’ex cancelliere, accusato di tradimento da Johnson per le sue dimissioni che hanno innescato la sua caduta, ha raccolto 137 voti tra i membri del gruppo parlamentare del Partito conservatore alla Camera dei Comuni. La segretaria agli Esteri, invece, 113. Penny Mordaunt, ministra del Commercio, si è fermata a 105 preferenze, scavalcata dache fino allo scrutinio di ieri la inseguiva. Non ...

