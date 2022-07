Sampdoria, Bereszynski: «Chiudere qui la carriera? Non si sa mai, ora punto a migliorarmi» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bereszynski, terzino della Sampdoria, ha parlato del suo futuro ai microfoni de Il Secolo XIX Bereszynski, terzino della Sampdoria, ha parlato del suo futuro ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni: Chiudere ALLA Sampdoria – «Da poco ho rinnovato il contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026. Nel calcio non si sa mai. Se arriverò in fondo qui sarò arrivato a 10 anni nella Samp. Il mio obiettivo è migliorarmi e migliorare sempre. Adesso mi concentro sulla prossima stagione». CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022), terzino della, ha parlato del suo futuro ai microfoni de Il Secolo XIX, terzino della, ha parlato del suo futuro ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni:ALLA– «Da poco ho rinnovato il contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026. Nel calcio non si sa mai. Se arriverò in fondo qui sarò arrivato a 10 anni nella Samp. Il mio obiettivo èe migliorare sempre. Adesso mi concentro sulla prossima stagione». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SampNews24 : #Bereszynski: «Che onore la fascia della #Sampdoria» - sampdoria : ?? | FORMAZIONE Ecco l'1?1? di #Giampaolo per il terzo test pre-campionato (due tempi da mezzora). (4-2-3-1): Rava… - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Bereszynski accolto da Giampaolo al ritiro blucerchiato: “È arrivato un giocatore nuovo” - sampdoria : ??????? | TRAINING #Bereszynski e #Thorsby in ritiro, stasera la presentazione. #PontediLegno2022 ?? #FORZADORIA ???????????? - aleeremos : #Sampdoria al gran completo: in ritiro sono arrivati anche #Bereszynski e #Thorsby. Assente #Conti, rimasto a Genov… -