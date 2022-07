Roma, a Pinto piace il brasiliano Natan (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Roma dopo il colpo Dybala deve concentrarsi sugli altri colpi per completare la rosa. La difesa è uno dei reparti dove i giallorossi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladopo il colpo Dybala deve concentrarsi sugli altri colpi per completare la rosa. La difesa è uno dei reparti dove i giallorossi...

Pubblicità

capuanogio : Dopo #Dybala la #Roma pensa a #Wijnaldum che è stato messo sul mercato dal #Psg. Pinto pensa a un prestito oneroso… - AliprandiJacopo : ?? #Dybala già oggi sarà in Portogallo per visite mediche e firma con la #ASRoma! Giocatore partito con i #Friedkin… - DiMarzio : #Dybala e Tiago #Pinto, storie di destini che si intrecciano. E quel retroscena ai tempi del #Benfica… - LupusZembo : Come già uscito fra pochi giorni ci sarà un incontro tra Pinto e gli agenti di Wijnaldum per trattare il suo approd… - Geoorg12 : RT @CheccoCasano: ?? #Wijnaldum: il #Psg deve cederlo e lo ha offerto a diversi club, ad oggi la #Roma è la società maggiormente interessata… -