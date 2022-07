Protagonista dei look più modaioli della stagione | conquista in versione griffata | low cost o DIY

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ormai è davvero ovunque. Sfoggiata da celeb e influencer, la camicia corta è diventata la veradell’estate 2022. Facendo concorrenza al crop top nel mettere in mostra il midriff con stile. La sua popolarità è confermata non solo dai mille outfit avvistati nei feed di Instagram. Ma anche dal fatto di poterla trovare in versioni molto diverse tra loro, sia in fatto di stile che di prezzo. Ci sono quelle dall’allure maschile, nei classici cotoni croccanti, bianchi o azzurro Oxford. Quelle satinate dal mood Anni 80, i modelli a tutto colore e le varianti più romantiche. Fino ad arrivare alle camicie cropped tutte coulisse e stampe fantasia. Quello che le accomuna? Una sensualità tutta nuova, meno ammiccante ma non per questo meno intrigante. Caroline Daur è una vera fancamicia corta. Qua ne indossa una ultra sexy a righe firmata ...