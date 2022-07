Pubblicità

anteprima24 : ** Picchia la compagna, revocati i domiciliari a un 33enne ** - siracusaoggi : (Picchia l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, 46enne finisce in carcere) - - ugo_michelli : @ilgiornale Questa è la tipica ricostruzione di Senalda. Un bestione grande e grosso chiede alla compagna di far se… - Nazione_Prato : Picchia la compagna, 44enne arrestato - qn_lanazione : #Prato. Picchia la compagna, 44enne arrestato -

gonews

Era già destinatario dell'obbligo di dimora con divieto di avvicinamento alla ex. Una misura che, purtroppo, non è bastata per evitare che l'uomo assumesse un atteggiamento 'violento' nei confronti della donna. Picchiata una ennesima volta, è stato quindi necessario ...Lo stesso, incurante della misura cui era sottoposto, assumeva un atteggiamento fortemente violento nei confronti della expicchiandola per l'ennesima volta tanto da rendere necessario l'... Picchia la compagna, arrestato 44enne a Vernio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Benevento, picchia la compagna con la canna da pesca: arrestato 33enne. Litigavano per l'impossibilità di concepire un figlio ...