(Di mercoledì 20 luglio 2022) Le, i voti e il tabellino di2-1, match deidideglidi calcio. Le padrone di casa conquistano il pass per la semicontro una tra Svezia e Belgio. La svolta, dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni (un solo tiro in porta), arriva ad inizio ripresa grazie alla nuova entrata Del Castillo che salta Daly col tunnel in area e serve Gonzalez che aggancia e insacca col mancino. Ma nell’la ribalta grazie ai cambi. All’83’ sponda di testa di Russo, rete di Toone. Si va ai supplementari e al 96? è una magia a risolvere la contesa: Stanway punta la porta e da fuori area lascia partire un destro che fredda ...

sportli26181512 : Euro femminile, Bergamaschi salva l'Italia: le pagelle del capitano rossonero: Il capitano del Milan Valentina Berg… - zazoomblog : Pagelle Inghilterra-Norvegia 8-0: voti e tabellino Europei femminili 2022 - #Pagelle #Inghilterra-Norvegia - sportface2016 : Pagelle #InghilterraNorvegia 8-0: voti e tabellino #Europei femminili 2022 -

SPORTFACE.IT

... il primo ristorante italiano a prendere la stella Michelin in, nel 1999. "Poi finì ...per noi italiani farci stimare all'estero" Giorgio Locatelli in tv con Home Restaurant Ledi ...Come scrive inil Guardian, perso Raphinha, il club londinese ha messo nel mirino il ... Scudetto al Diavolo, ledei migliori Pagelle Inghilterra-Spagna 2-1 dts: quarti di finale Europei femminili 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il capitano del Milan Valentina Bergamaschi ha salvato l'Italia da una eliminazione prematura agli Europei che si stanno giocando in Inghilterra. Con un suo gol al 62' ...