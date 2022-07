Noemi Bocchi: prima di Totti il flirt con un tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) prima è stata paparazzata a febbraio scorso sugli spalti vicino a Francesco Totti, poi dopo la notizia della fine del matrimonio il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che non lasciano spazio a dubbi. Ilary Blasi in Tanzania da sola con i figli, l’ex capitano della Roma sotto casa di quella che sarebbe la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Che non è certo un volto così ‘sconosciuto’. La ragazza, che è nata e vive a Roma, in passato ha avuto una storia con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te. Foto IG Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni È stato proprio l’ex tronista, Gianfranco Apicerni, a raccontarsi e a parlare della sua vecchia storia d’amore con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022)è stata paparazzata a febbraio scorso sugli spalti vicino a Francesco, poi dopo la notizia della fine del matrimonio il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che non lasciano spazio a dubbi. Ilary Blasi in Tanzania da sola con i figli, l’ex capitano della Roma sotto casa di quella che sarebbe la sua nuova fidanzata,. Che non è certo un volto così ‘sconosciuto’. La ragazza, che è nata e vive a Roma, in passato ha avuto una storia con Gianfranco Apicerni, exdie postino di C’è Posta per Te. Foto IGe Gianfranco Apicerni È stato proprio l’ex, Gianfranco Apicerni, a raccontarsi e a parlare della sua vecchia storia d’amore con ...

