Metropolis 140 - Crisi | Giannini | 95 voti per Draghi Ecco servita la miope vendetta dei gialloverdi falliti

Con soli 95 sì la fiducia viene confermata al governo Draghi. Il direttore della Stampa, Massimo Giannini, riflette a Metropolis dopo la drammatica giornata in Senato: "Sarebbe stato più logico che i 5s non partecipassero al voto invece hanno voluto umiliare Draghi". Il premier però, sottolinea Giannini, dopo oggi "ha mantenuto la sua dignità". Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di La Stampa

