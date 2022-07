Matthijs de Ligt | ' ' Alla Juventus era un po' diverso' '

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Guarda la prima intervista dideal Bayern, in cui parla dei motivi che lo hanno spinto a firmare per il club ...

Guarda la prima intervista dideal Bayern, in cui parla dei motivi che lo hanno spinto a firmare per il club ...Il nuovo difensore del Bayerndeha ammesso che la sua scelta di trasferirsi al club di Monaco è stata suggerita dall'allenatore della nazionale olandese Louis van Gaal. Il ct. ha allenato il Bayern dal 2009 al 2011 ...Inoltre, il Bayern è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. De Ligt sulla Juventus. 'Credo che qui giocherò come giocavo all’Ajax, alla Juve era un po’ diverso Sono molto felice di f ...5 Rafaela Pimenta , avvocatessa che rappresenta Matthijs de Ligt e ha curato il trasferimento del difensore dalla Juventus al Bayern Monaco , parla così a Radiosei dell'operazione: 'Abbiamo lavorato s ...