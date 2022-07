Highlights e gol Roma-Sporting 2-3 | amichevole 2022 VIDEO

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Glie le azioni salienti di, quarto test precampionato dei giallorossi di Josè Mourinho che a Faro, allo stadio Algarve, cadono per 3-2. Sotto gli occhi di Dybala, non basta una rete di Pellegrini. La squadra di Amorim si impone con le reti di Goncalves (rigore), Inacio e Tabata. Presente allo stadio Paulo Dybala. SportFace.

Sporting Lisbona - Roma highlights: i giallorossi cadono in Portogallo ... Arriva la prima sconfitta per la Roma di Jose Mourinho che subisce un rocambolesco 3-2 sul campo della Sporting Lisbona SPORTING LISBONA: Israel (46' Adan); Coates, Inacio, Neto; Porro, Ugarte, Matheu ...