Guai per presidente dell'Inter Zhang: dovrà pagare 255 milioni di debiti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente dell'Inter Steven Zhang (Zhang Kangyang) ha perso in tribunale una causa per la quale dovrà ripagare l'equivalente di 255 milioni di dollari di debiti. Zhang era stato denunciato dai creditori ad agosto dello scorso anno in merito al default di bond dei quali era stato garante. Ma il dirigente cinese aveva rinnegato il suo ruolo nella gestione di questi titoli, affermando che c'era stata una contraffazione. L'Alta Corte di Hong Kong, però, ha dato ragione ai creditori. "Non c'è poco spazio per il dubbio che Zhang abbia partecipato all'originario finanziamento del progetto e abbia dato le sue personali garanzie", ha affermato il giudice Anthony Chan nel verdetto. "Considerato sotto questa luce - ha aggiunto - il tentativo ...

