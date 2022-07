“Dobbiamo aiutare i bambini a cambiare sesso”: il delirio del trans Levine, uomo di Biden (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug — I ragazzini sono vulnerabili, proprio per questo Dobbiamo sostenerli se vogliono cambiare sesso in giovanissima età: così dichiara il trans Rachel Levine, donna dell’anno per Usa Today e assistente del segretario alla Salute degli Stati Uniti, invocando leggi per «sostenere e responsabilizzare i giovani che chiedono “una cura per l’affermazione di genere”», zuccheroso neo-termine per descrivere terapie includono la somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà, ormoni e interventi irreversibili di mutilazione chirurgica in bambini e ragazzini adolescenti. Rachel Levine vuole leggi per consentire le transizioni dei bambini Levine, che ricorda di essere «lei stessa» transgender e di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug — I ragazzini sono vulnerabili, proprio per questosostenerli se voglionoin giovanissima età: così dichiara ilRachel, donna dell’anno per Usa Today e assistente del segretario alla Salute degli Stati Uniti, invocando leggi per «sostenere e responsabilizzare i giovani che chiedono “una cura per l’affermazione di genere”», zuccheroso neo-termine per descrivere terapie includono la somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà, ormoni e interventi irreversibili di mutilazione chirurgica ine ragazzini adolescenti. Rachelvuole leggi per consentire leizioni dei, che ricorda di essere «lei stessa»gender e di ...

