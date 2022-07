Controlli interforze e daspo urbano: giro di vite a Nettuno sulla sicurezza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nettuno – Intensificazione dei Controlli interforze sulle concessioni del suolo pubblico e sui divieti di vendita di alcolici, daspo urbano contro episodi di degrado, Controlli sulle strade e le spiagge, potenziamento dell’organico della polizia locale con 8 vigili stagionali, prolungamento dell’orario serale di servizio del personale della polizia locale, utilizzo delle telecamere e dei droni. Queste le misure messe in campo dal Comune di Nettuno in materia di sicurezza urbana nei mesi estivi. “Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione – dichiara il commissario straordinario Bruno Strati – e tutti, esercenti commerciali, cittadini e turisti, devono collaborare con le Istituzioni per rendere la città sicura” Il Faro online – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022)– Intensificazione deisulle concessioni del suolo pubblico e sui divieti di vendita di alcolici,contro episodi di degrado,sulle strade e le spiagge, potenziamento dell’organico della polizia locale con 8 vigili stagionali, prolungamento dell’orario serale di servizio del personale della polizia locale, utilizzo delle telecamere e dei droni. Queste le misure messe in campo dal Comune diin materia diurbana nei mesi estivi. “Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione – dichiara il commissario straordinario Bruno Strati – e tutti, esercenti commerciali, cittadini e turisti, devono collaborare con le Istituzioni per rendere la città sicura” Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

