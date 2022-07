Pubblicità

casertatodaynew : Giovedì 21 luglio, alle ore 20.30, il suggestivo cortile di Palazzo Lucarelli ospiterà “Future Music”, Ciccio Merol… - OndaWebTv : Musica in Comune, Ciccio Merolla Quartet apre la rassegna ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE - “Musica in Comune”, si parte il 21 luglio con Future Music Ciccio Merolla Quartet con Pi… -

Il Denaro

Giovedì 21 luglio, alle ore 20.30, il suggestivo cortile di Palazzo Lucarelli ospiterà "Future Music",Quartet con Pietro Condorelli, Davide Afzal e Viviana Novembre. Le parole di ..., future music con Pietro Condorelli, Davide Afzal e Arturo Caccavale 28 luglio. The Swingers, trio jazz di piano, contrabbasso e batteria con le voci di Sergio Carlino e Lucia Dinacci ... Ciccio Merolla in Future Music con Pietro Condorelli, Davide Afzal e Viviana Novembre - Ildenaro.it Il 21 luglio parte la rassegna MusicainComune nel suggestivo Cortile Casa Comunale di S. Maria Capua Vetere con Future Music di Ciccio Merolla. Merolla con quest’ultimo lavoro live dà voce e forza ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più ...