Choc in aeroporto | 1 844 dollari per un panino | il dramma di questa ragazza

(Di mercoledì 20 luglio 2022) "Unpollo e insalata mi è costato ben 1844": a raccontarestoria assurda è stata Jessika Lee, 19 anni. Che ha pubblicato un video su TikTok per parlare della sua disavventura. La giovane è stata multata alla dogana aeroportuale in Australia per non aver dichiarato di avere con sé del cibo - unappunto - violando così l'Australia's Biosecurity Act. Una legge che vieta l'importazione di cibo dall'estero per scongiurare l'ingresso di parassiti e malattie e salvare così gli ecosistemi naturali da qualsiasi minaccia. La violazione della normativa è costata molto cara alla 19enne: una multa di 3milaaustraliani, quasi 1844. Lastava tornando da una vacanza in Grecia e dopo un lungo volo e un jet lag di 24 ore ...