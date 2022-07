Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae ad un passo: le cifre dell’accordo! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato stamane da Tuttosport.com, il giornale ha svolto un’analisi sulla trattativa tra Napoli e Fenerbahce. “Il Napoli non poteva rischiare la beffa perché è troppo importante sostituire Koulibaly , dal punto di vista ambientale prima ancora che tecnico e, visto che da tempo i dirigenti azzurri trattavano con il giocatore, ha accelerato per evitare il sorpasso del Rennes su Kim Min-Jae. Kim Min-Jae Napoli Anche il tecnico del Fenerbahce si è sbilanciato, finendo così per confermare che la trattativa fosse già ben avviata, Jorge Jesus infatti è stato molto chiaro ed ha dichiarato: ” Il club interessato a Kim ha pagato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c’è nulla che il club possa fare”. Le cifre saranno queste: una clausola di 19,5 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato stamane da Tuttosport.com, il giornale ha svolto un’analisi sulla trattativa trae Fenerbahce. “Ilnon poteva rischiare la beffa perché è troppo importante sostituire Koulibaly , dal punto di vista ambientale prima ancora che tecnico e, visto che da tempo i dirigenti azzurri trattavano con il giocatore, ha accelerato per evitare il sordel Rennes su Kim Min-Jae. Kim Min-JaeAnche il tecnico del Fenerbahce si è sbilanciato, finendo così per confermare che la trattativa fosse già ben avviata, Jorge Jesus infatti è stato molto chiaro ed ha dichiarato: ” Il club interessato a Kim ha pagato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c’è nulla che il club possa fare”. Lesaranno queste: una clausola di 19,5 ...

