Bianca Atzei è incinta: la cantante aspetta il suo primo figlio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grande gioia per Bianca Atzei Grande gioia per Bianca Atzei! Stando a quello che svela Pipol Tv, la nota e amata cantante è incinta e aspetta il suo primo figlio, concepito dall’amore col suo compagno Stefano Corti. Come è ben noto i due stanno insieme da circa due anni e mezzo, e già da tempo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grande gioia perGrande gioia per! Stando a quello che svela Pipol Tv, la nota e amatail suo, concepito dall’amore col suo compagno Stefano Corti. Come è ben noto i due stanno insieme da circa due anni e mezzo, e già da tempo L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Bianca Atzei è incinta: la cantante aspetta il suo primo figlio - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu - Ns10_Maneskin : RT @tuseilmioniende: no bianca atzei somiglia troppo alla mamma di mirko in chica vampiro - ArchivioN_ : bianca atzei piange e si commuove mentre canta ora esisti solo tu sanremo - tuseilmioniende : no bianca atzei somiglia troppo alla mamma di mirko in chica vampiro -