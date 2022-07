Adriano Pacifico scomparso: segnalazione dalla Francia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il caso di Adriano Pacifico, l’uomo 32enne partito dalla provincia di Modena verso Santiago di Compostela e scomparso lo scorso 11 luglio continua a destare preoccupazione. L’uomo, padre di due figli, aveva deciso di percorrere il Cammino di Santiago in bicicletta ma all’improvviso, dopo gli ultimi contatti con la famiglia aveva fatto perdere le tracce. Adesso però si sarebbe accesa una piccola speranza dopo una segnalazione. Adriano Pacifico, la segnalazione in Francia riaccende le speranze Sono numerose le segnalazioni che in queste pre si rincorrono in rete in merito ad Adriano Pacifico ma la polizia francese, a quanto pare, starebbe concentrando la sua attenzione in particolare su una di queste. La ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il caso di, l’uomo 32enne partitoprovincia di Modena verso Santiago di Compostela elo scorso 11 luglio continua a destare preoccupazione. L’uomo, padre di due figli, aveva deciso di percorrere il Cammino di Santiago in bicicletta ma all’improvviso, dopo gli ultimi contatti con la famiglia aveva fatto perdere le tracce. Adesso però si sarebbe accesa una piccola speranza dopo una, lainriaccende le speranze Sono numerose le segnalazioni che in queste pre si rincorrono in rete in merito adma la polizia francese, a quanto pare, starebbe concentrando la sua attenzione in particolare su una di queste. La ...

