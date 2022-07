Ultime Notizie Roma del 19-07-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora la crisi di governo in primo piano domani ti capita di più In attesa del discorso del premier draghi in Parlamento prima al Senato e poi la camera del voto di fiducia intanto continuano più o meno sottotraccia i contatti e le trattative per stamattina il segretario del PD Enrico Letta si è recato a Palazzo Chigi a clock un draghi quindi il presidente del consiglio è salita al colle per incontrare Sergio Mattarella parallelamente alla camera si è tenuta La riunione di Matteo Salvini con i ministri sottosegretari capigruppo e vicesegretario della Lega Il Carroccio tentato da elezioni anticipate Ma Berlusconi frena ogni vertice di centro-destra Villagrande alloggiono del Cavaliere dopo l’incontro con il leader della Lega ...