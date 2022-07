TS – visite e firma con il Bayern. Tutti i numeri dell’operazione (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 22:35:25 Arrivano conferme da TS: TORINO – Matthijs de Ligt è appena sbarcato all’aeroporto di Monaco di Baviera dove si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma su un ricco contratto quinquennale con il Bayern Monaco. In Germania raccontano che il difensore guadagnerà di base qualcosa in più rispetto a ciò che percepiva in bianconero: passerà dai 7,5 milioni di euro netti più 4 di bonus a 12 milioni netti più i premi. L’ufficialità del trasferimento del Golden Boy 2018 di Tuttosport è attesa per la giornata di domani, martedì 19, e c’è attesa per i termini economici di un’operazione che potrebbe fruttare alla Juventus anche più di 80 milioni tra fisso (70) e bonus. Guarda il video Juve, De Ligt raggiunge Caselle: l’olandese è pronto per il Bayern Monaco Vai alla fonte di questo articolo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 22:35:25 Arrivano conferme da TS: TORINO – Matthijs de Ligt è appena sbarcato all’aeroporto di Monaco di Baviera dove si sottoporrà allemediche, prima dellasu un ricco contratto quinquennale con ilMonaco. In Germania raccontano che il difensore guadagnerà di base qualcosa in più rispetto a ciò che percepiva in bianconero: passerà dai 7,5 milioni di euro netti più 4 di bonus a 12 milioni netti più i premi. L’ufficialità del trasferimento del Golden Boy 2018 di Tuttosport è attesa per la giornata di domani, martedì 19, e c’è attesa per i termini economici di un’operazione che potrebbe fruttare alla Juventus anche più di 80 milioni tra fisso (70) e bonus. Guarda il video Juve, De Ligt raggiunge Caselle: l’olandese è pronto per ilMonaco Vai alla fonte di questo articolo ...

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - AliprandiJacopo : ?? #Dybala già oggi sarà in Portogallo per visite mediche e firma con la #ASRoma! Giocatore partito con i #Friedkin… - AliprandiJacopo : #Dybala Day: visite terminate, ora nel resort per incontrare #Mourinho e la squadra. E naturalmente la tanto attesa… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? ULTIM'ORA ? #Fenerbache, è fatta per #JoaoPedro! ??? Domani l'attaccante italo-brasiliano volerà ad Istanbul per visite e… - Giallorossi20 : RT @romanewseu: Visite mediche superate per Dybala, firma imminente. Zaniolo più vicino alla permanenza alla Roma ?? -