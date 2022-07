"Sono pronti a farlo": la soffiata di Peter Gomez, mossa clamorosa del M5s in aula | Video (Di martedì 19 luglio 2022) A poche ore dalla resa dei conti (mercoledì Mario Draghi si presenterà alle Camere), a sbilanciarsi sulla crisi di governo è Peter Gomez. Ospite di In Onda su La7 nella puntata di lunedì 18 luglio, il giornalista svela: "C'è una pattuglia che spera e che vuole dimostrare a Draghi che sta con lui. Per questo alcuni grillini sarebbero pronti a fondare un terzo gruppo". I retroscena riportati da David Parenzo e Concita De Gregorio parlano di 15 deputati e 3/4 senatori, che si vanno dunque ad aggiungere ai 70 parlamentari passati con Luigi Di Maio. Quello che accadrà in aula rimane comunque una sorpresa. Secondo il direttore del fattoquotidiano.it non è escluso che tutto possa ricompattarsi: "Se le risposte fossero positive e non generiche, Conte continuerà a far votare la fiducia". Difficile invece da capire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) A poche ore dalla resa dei conti (mercoledì Mario Draghi si presenterà alle Camere), a sbilanciarsi sulla crisi di governo è. Ospite di In Onda su La7 nella puntata di lunedì 18 luglio, il giornalista svela: "C'è una pattuglia che spera e che vuole dimostrare a Draghi che sta con lui. Per questo alcuni grillini sarebberoa fondare un terzo gruppo". I retroscena riportati da David Parenzo e Concita De Gregorio parlano di 15 deputati e 3/4 senatori, che si vanno dunque ad aggiungere ai 70 parlamentari passati con Luigi Di Maio. Quello che accadrà inrimane comunque una sorpresa. Secondo il direttore del fattoquotidiano.it non è escluso che tutto possa ricompattarsi: "Se le risposte fossero positive e non generiche, Conte continuerà a far votare la fiducia". Difficile invece da capire, ...

