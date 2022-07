Si tuffa davanti alla famiglia e non riemerge: Alessandro Redaelli è ancora disperso (Di martedì 19 luglio 2022) Continuano senza sosta le ricerche di Alessandro Redaelli, il giovane papà (41 anni) scomparso nelle acque del lago di Garda domenica pomeriggio, a largo del porto di Rivoltella. L'uomo era in barca insieme alla moglie e ai suoi due figli... Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) Continuano senza sosta le ricerche di, il giovane papà (41 anni) scomparso nelle acque del lago di Garda domenica pomeriggio, a largo del porto di Rivoltella. L'uomo era in barca insiememoglie e ai suoi due figli...

