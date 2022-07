Questo video di un campo in fiamme non mostra la mietitura in Ucraina «durante l’invasione russa» (Di martedì 19 luglio 2022) Il 13 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una mietitrebbia in un campo in cui, a una breve distanza, divampano le fiamme. Il filmato è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «#Ucraina, la #mietitura durante l’invasione #russa». Il riferimento è ai campi di grano in alcune parti dell’Ucraina meridionale distrutti o danneggiati a causa dei bombardamenti russi, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine e dai media internazionali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato girato durante l’invasione militare ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 luglio 2022) Il 13 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato uncheuna mietitrebbia in unin cui, a una breve distanza, divampano le. Il filmato è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «#, la #». Il riferimento è ai campi di grano in alcune parti dell’meridionale distrutti o danneggiati a causa dei bombardamenti russi, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine e dai media internazionali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato giratomilitare ...

