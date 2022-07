Parigi, una sparatoria nella notte fa una vittima e quattro feriti: arrestato uno dei due assalitori (Di martedì 19 luglio 2022) Una sparatoria ha terrorizzato gli abitanti di rue Popincourt a Parigi, nell'11esimo arrondissement. Un morto e quattro persone lievemente ferite, il bilancio. Uno dei due assalitori è stato arrestato,... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Unaha terrorizzato gli abitanti di rue Popincourt a, nell'11esimo arrondissement. Un morto epersone lievemente ferite, il bilancio. Uno dei dueè stato,...

