Nba, Simone Fontecchio firma un biennale con Utah Jazz (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i rumors delle ultime settimane, Simone Fontecchio si appresta a diventare un nuovo giocatore degli Utah Jazz. Il classe '95 andrà a firmare un biennale da 6,25 milioni di dollari a stagione, diventando il terzo italiano a competere il prossimo anno nel campionato statunitense, insieme a Danilo Gallinari e Paolo Banchero, nonché il decimo nella storia. Fontecchio si è affermato a livello internazionale nelle ultime stagioni, dovendo uscire dal campionato italiano per spiccare il volo prima con l'ALBA Berlino e poi, fino alla stagione appena conclusa, con gli spagnoli del Baskonia, con cui lo scorso anno ha realizzato 12.4 punti a partita in ACB e 11 punti di media in Eurolega, tirando con il 40% da tre punti. SportFace.

