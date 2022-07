Napoli, Spalletti: «A Dimaro ci siamo sentiti a casa» (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole di Spalletti alla fine dell’allenamento odierno: «Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Ci siamo sentiti come a casa» Ultimo giorno di ritiro per il Napoli che conclude oggi il raduno a Dimaro e farà ritorno in Campania. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dell’ufficio stampa del Trentino. Di seguito le sue parole. «Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Ci siamo sentiti come a casa, siamo stati molto bene, l’accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti, con tutta la gente della Val di Sole e del Trentino ci hanno trasferito questo loro entusiasmo e disponibilità nel metterci a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare poi i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Le parole dialla fine dell’allenamento odierno: «Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Cicome a» Ultimo giorno di ritiro per ilche conclude oggi il raduno ae farà ritorno in Campania. Lucianoha parlato ai microfoni dell’ufficio stampa del Trentino. Di seguito le sue parole. «Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Cicome astati molto bene, l’accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti, con tutta la gente della Val di Sole e del Trentino ci hanno trasferito questo loro entusiasmo e disponibilità nel metterci a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare poi i ...

Pubblicità

mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Spalletti: 'Abbiamo preparato un'altra fascia per #Koulibaly, ma extralarge: quella di… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Giuntoli dal ritiro su #Koulibaly: 'Da altri club ancora nessuna offerta' - isyourboyrian : RT @LeBombeDiVlad: INDISCREZIONE LBDV - ?? #Napoli occhi su Dominik #Szoboszlai ???? ?? Il giocatore piace a #Spalletti e a #Giuntoli ?? I d… - ruoteaggiustate : RT @jerryscottismo: L’ufficialità di Dybala starebbe tardando perché il Napoli ha pagato la clausola. La Joya è dunque pronto a raggiunger… -