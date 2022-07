Pubblicità

CalcioNews24 : Milan, accellerata per De Ketelaere: si chiude in settimana -

Calcio News 24

Il Milan cerca di accellerare per chiudere l'affare di De Ketelaere: i dirigenti rossoneri sperano di concludere in settimana Il Milan è pronto ad un nuovo rilancio per Charles De Ketelaere e per chiudere la trattiva: i rossoneri stanno infatti per alzare la loro offerta al Bruges fino ad a 35 milioni di euro, bonus compresi. Le notizie su possibili inserimenti last minute da parte di Newcastle e hanno spinto Marotta a dare una svolta alla trattativa. Nei prossimi giorni ... Milan, accellerata per De Ketelaere: si chiude in settimana Il difensore del Tottenham Tanganga è un'altra scommessa che potrebbe diventare vincente per Maldini e Massara che devono bissare il successo del Milan dell'ultima stagione ...