Marilyn ha gli occhi neri (2021): nel caos l’unione fa la forza (Di martedì 19 luglio 2022) Titolo: Marilyn ha gli occhi neri Anno: 2021 Nazione: Italia Genere: commedia, sentimentale Casa di produzione: Groenlandia, Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Durata: 112 min Regia: Simone Godano Sceneggiatura: Giulia Louise Steigerwalt Fotografia: Matteo Carlesimo Montaggio: Gianni Vezzosi Musiche: Andrea Farri Attori: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mariano Pirrello... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 19 luglio 2022) Titolo:ha gliAnno:Nazione: Italia Genere: commedia, sentimentale Casa di produzione: Groenlandia, Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Durata: 112 min Regia: Simone Godano Sceneggiatura: Giulia Louise Steigerwalt Fotografia: Matteo Carlesimo Montaggio: Gianni Vezzosi Musiche: Andrea Farri Attori: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mariano Pirrello... Source

Pubblicità

occhiocine : Marilyn ha gli occhi neri (2021) presentato in anteprima il 2 ottobre 2021 al Bif&st di Bari per la regia di Simone… - zazoomblog : Marilyn Monroe: i costumi e gli abiti di scena allasta hanno superato quota 200.000 dollari - #Marilyn #Monroe:… - francitancy : @ottobrerosa Marilyn ha gli occhi neri (su Netflix se non sbaglio) ?? - EliAl73 : @Linerazzurra Marilyn Monroe,una delle donne più belle di sempre, fu più volte tradita. Non basta la bellezza a gar… - redcatontheroof : Ti canterei gli auguri come Marilyn con il vestito cucito addosso. -