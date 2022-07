M5s, Giuseppe Conte è stato ricoverato per una notte all’Ospedale Gemelli: “Intossicazione alimentare” (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha trascorso la notte tra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero, secondo quanto si apprende, è stato necessario per una “Intossicazione alimentare”. Lunedì mattina, dopo la nottata trascorsa in ospedale per precauzione, l’ex premier è stato dimesso. Per tutta la giornata di ieri, con una pausa pomeridiana, il leader 5 stelle è stato collegato su Zoom per l’assemblea congiunta di deputati e senatori M5s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del M5sha trascorso latra domenica e lunedì al policlinicodi Roma. Il ricovero, secondo quanto si apprende, ènecessario per una “”. Lunedì mattina, dopo la nottata trascorsa in ospedale per precauzione, l’ex premier èdimesso. Per tutta la giornata di ieri, con una pausa pomeridiana, il leader 5 stelle ècollegato su Zoom per l’assemblea congiunta di deputati e senatori M5s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

