Luca Serianni in coma | prognosi resta riservata

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Il linguista Luca Serianni, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, è in "condizioni di estrema gravità. Persiste lo stato di coma conseguente alle gravi lesioni cerebrali riportate nell'incidente, la prognosi è riservata", fanno sapere dalla struttura sanitaria in un aggiornamento di questa mattina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : E' ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia, il linguista Luca Serianni.… - repubblica : Il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava sulle strisce: è in coma - ilpost : Il noto linguista e filologo Luca Serianni è in gravi condizioni dopo essere stato investito in strada - seiosonoio : RT @MGCalandrone: Come storico della lingua italiana, avverto anche l’esigenza di un certo impegno civile: diffondere la padronanza della l… - similares_ : ho passato l'esame di linguistica generale con 30 e lode e il giorno dopo uno dei più importanti linguisti italiani… -