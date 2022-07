LIVE Atletica, Mondiali in DIRETTA: Tamberi 4° con 2,33! “Non me ne faccio nulla”. Tortu vince la batteria dei 200! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LE PAGELLE DEGLI ITALIANI OGGI GIANMARCO Tamberi SFIORA LA MEDAGLIA! QUARTO POSTO CON 2.33 FILIPPO Tortu vince LA batteria DEI 200 METRI E VOLA IN SEMIFINALE GIANMARCO Tamberi: “NON ME NE faccio NIENTE DELLA MEDAGLIA DI LEGNO, MA SONO CONTENTO” VIDEO: LA VITTORIA DELLA batteria DI FILIPPO Tortu VIDEO: IL SALTO A 2,33 DI GIANMARCO Tamberi 5.02: Per oggi è tutto, appuntamento a domani notte per un’altra emozionante sessione di gare al Mondiale di Eugene. Buona giornata! 5.01: Gli ori di giornata vanno a Barshim nell’alto, Rojas nel triplo, Kipyegon nei 1500, El Bakkali nei 3000 siepi e Thiam ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE2022 LE PAGELLE DEGLI ITALIANI OGGI GIANMARCOSFIORA LA MEDAGLIA! QUARTO POSTO CON 2.33 FILIPPOLADEI 200 METRI E VOLA IN SEMIFINALE GIANMARCO: “NON ME NENIENTE DELLA MEDAGLIA DI LEGNO, MA SONO CONTENTO” VIDEO: LA VITTORIA DELLADI FILIPPOVIDEO: IL SALTO A 2,33 DI GIANMARCO5.02: Per oggi è tutto, appuntamento a domani notte per un’altra emozionante sessione di gare al Mondiale di Eugene. Buona giornata! 5.01: Gli ori di giornata vanno a Barshim nell’alto, Rojas nel triplo, Kipyegon nei 1500, El Bakkali nei 3000 siepi e Thiam ...

