Koulibaly | “Napoli nel cuore | ma giusto cambiare Contatti con Jorginho un mese fa””

(Di martedì 19 luglio 2022) Kalidouparla per la prima volta da giocatore del Chelsea, il difensore ringrazia, ma ammette che volevasquadra. Ai microfoni dei canali ufficiali del club inglesi,dice: “Ho passato otto anni a, tutti lì mi conoscevano. Ma dopo tanto tempo ho capito che era il momento di affrontare una nuova sfida con un nuovo club. Quando il Chelsea è arrivato non ci ho pensato due volte: mi avevano già chiamato nel 2016, nel 2022 non ho avuto dubbi sulla scelta da fare“.durante l’intervista aggiunge anche: “Sono contento di essere qui voglio dare tante emozioni ai tifosi del Chelsea. Ho incontrato, con lui ho parlato del Chelsea unfa, lui mi ha voluto qui. Ho parlato anche con Mendy“. Il difensore ...

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Chelsea, Koulibaly è pronto: 'Grazie Napoli, era il momento dell'addio' - CalcioNews24 : ??#Koulibaly e la scelta di lasciare #Napoli ?? -

Kalidou, neo difensore del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua scelta di lasciare Napoli. Le sue dichiarazioni: "Dopo tanti anni passati a Napoli era il momento ..." Per il Napoli, dopo l'addio di Koulibaly arriva Ostigard. Ecco tutti i movimenti conclusi finora in Serie A. Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre della Lazio e Torino oltre che della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Chi è favorito per il quarto posto In questo momento non vedo ..."