Khamenei a Erdogan | attacco turco in Siria sarebbe dannoso

"Qualsiasi attacco alla Siria sarebbe dannoso per la Turchia e per la regione, a beneficio dei terroristi": lo ha detto il leader iraniano Ali Khamenei nell'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato a Teheran per partecipare ai colloqui del processo di Astana sulla Siria insieme agli omologhi di Iran e Russia, Ebrahim Raisi e Vladimir Putin. Un attacco militare contro la Siria destabilizzerebbe la regione del Medio Oriente. Il presidente russo Vladimir Putin è in Iran, nel suo secondo viaggio all'estero da quando, a febbraio, i carri armati russi sono entrati in Ucraina.