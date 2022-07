Inter, Zhang nel mirino dei creditori: deve ripagare 250 milioni | Primapagina (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 12:49:00 Arrivano conferme: Guai per Steven Zhang: deve ripagare circa 250 milioni di euro di debiti. La notizia arriva da Hong Kong, dove il presidente dell’Inter ha perso una causa giudiziaria nei confronti di alcuni creditori: questo ha reso il figlio di Zhang Jindong responsabile per 255 milioni di dollari, al cambio appunto 250 milioni. LA RICOSTRUZIONE – La notizia arriva da Hong Kong South China Morning Post, che spiega come Steven Zhang sia stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare la cifra prestata e un’obbligazione inadempiente che ha garantito: impegni che ha successivamente rinnegato, adducendo falsità e ignoranza. Il numero uno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 12:49:00 Arrivano conferme: Guai per Stevencirca 250di euro di debiti. La notizia arriva da Hong Kong, dove il presidente dell’ha perso una causa giudiziaria nei confronti di alcuni: questo ha reso il figlio diJindong responsabile per 255di dollari, al cambio appunto 250. LA RICOSTRUZIONE – La notizia arriva da Hong Kong South China Morning Post, che spiega come Stevensia stato citato in giudizio dailo scorso agosto per recuperare la cifra prestata e un’obbligazione inadempiente che ha garantito: impegni che ha successivamente rinnegato, adducendo falsità e ignoranza. Il numero uno ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Bremer: l’incontro con #Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’#Inter vedrà il #Torino con una diffe… - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - SimoneTogna : Steven #Zhang è da poco entrato in sede #inter. - giovmolina : RT @AFGiudice: Houston abbiamo un problema. Non è #Bremer #zhang #inter - Light1908 : RT @AFGiudice: Houston abbiamo un problema. Non è #Bremer #zhang #inter -