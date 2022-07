Incendi: 15 richieste intervento oggi a flotta aerea Stato (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile per Incendi boschivi: 4 dalla Campania, 3 rispettivamente da Lazio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Sono 15 ledi concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento della Protezione civile perboschivi: 4 dalla Campania, 3 rispettivamente da Lazio ...

