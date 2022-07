Il futuro a braccia aperte! (Di martedì 19 luglio 2022) L'astronave Starship completa (booster e orbiter) sulla rampa di lancio al crepuscolo, cinque mesi fa. Speriamo di rivedere presto la stessa configurazione pronta al lancio... Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 19 luglio 2022) L'astronave Starship completa (booster e orbiter) sulla rampa di lancio al crepuscolo, cinque mesi fa. Speriamo di rivedere presto la stessa configurazione pronta al lancio...

Pubblicità

Danielaa_AsRoma : RT @anima_serena: Uniamoci in preghiera gli uni per gli altri: Sia pace nella mente, protezione intorno alla famiglia, sostegno alle bracc… - VickyVicky19_84 : RT @anima_serena: Uniamoci in preghiera gli uni per gli altri: Sia pace nella mente, protezione intorno alla famiglia, sostegno alle bracc… - mariamworldart : RT @anima_serena: Uniamoci in preghiera gli uni per gli altri: Sia pace nella mente, protezione intorno alla famiglia, sostegno alle bracc… - mdream_m : RT @anima_serena: Uniamoci in preghiera gli uni per gli altri: Sia pace nella mente, protezione intorno alla famiglia, sostegno alle bracc… - ANTONIE27713049 : RT @anima_serena: Uniamoci in preghiera gli uni per gli altri: Sia pace nella mente, protezione intorno alla famiglia, sostegno alle bracc… -