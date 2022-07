Pubblicità

PianetaMilan : #Ibrahimovic, rientrato fissato: vuole esserci per la #Supercoppa contro l’#Inter #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Calciomercato.com

Il Milan rinnova anche il contratto a. In casa Lazio scintille fra Tare e Lotito, ma il ... Il suo agente Claudio Vigorelli -dall'Olanda per la trattativa con il Feyenoord per ...'Sapete quello che penso di. L'ho sentito stamattina. Sta bene e sta recuperando da un ... 'ÈPobega dopo un campionato eccezionale , è un giocatore forte che ci darà fisicità in ... Milan, show di Ibra a Desenzano: 'Sei interista Peggio per te' Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per un'altra stagione. L'attaccante è fermo ai box ...Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri ha ufficialmente rinnovato con il Milan, un'indiscrezione svela la data del rientro. L'attaccante svedese è ...