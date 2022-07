I 100mila follower del finto profilo TikTok di Cristiano Ronaldo (Di martedì 19 luglio 2022) È rimasto online per alcune ore. Giusto il tempo di pubblicare un video e una diretta social (falsa). Un lasso di tempo ridotto che, però, ha provocato il subbuglio nella rete. Perché in tanti, oltre 100mila utenti, hanno pensato si trattasse realmente del profilo TikTok ufficiale di Cristiano Ronaldo. In realtà – per motivi oscuri, visto che non si ottiene immediatamente la possibilità di monetizzazione sul social amato dalla Gen Z – si trattava di un falso che, infatti, ora non esiste più. Probabilmente anche in seguito alle numerose segnalazioni arrivate. LEGGI ANCHE > La Rai si arrende ai trend del gossip: anticipata la messa in onda del documentario su Totti Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando l’utente @Cristiano Ronaldo 76 ha creato un grande hype ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 luglio 2022) È rimasto online per alcune ore. Giusto il tempo di pubblicare un video e una diretta social (falsa). Un lasso di tempo ridotto che, però, ha provocato il subbuglio nella rete. Perché in tanti, oltreutenti, hanno pensato si trattasse realmente delufficiale di. In realtà – per motivi oscuri, visto che non si ottiene immediatamente la possibilità di monetizzazione sul social amato dalla Gen Z – si trattava di un falso che, infatti, ora non esiste più. Probabilmente anche in seguito alle numerose segnalazioni arrivate. LEGGI ANCHE > La Rai si arrende ai trend del gossip: anticipata la messa in onda del documentario su Totti Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando l’utente @76 ha creato un grande hype ...

