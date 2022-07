Gf Vip 7 | Diego Armando Maradona Jr nel cast? La sua risposta toglie ogni dubbio

(Di martedì 19 luglio 2022)Jr, figlio dell’indimenticato Pibe de Oro, sarà uno dei prossimi concorrente della settima edizione del Gf Vip? Diversi giorni fa il conduttore Alfonso Signorini aveva lanciato un indizio che riguardava l’identità di uno dei concorrenti che varcherà la tanto ambita porta rossa della Casa di Cinecittà. Come ormai abbiamo avuto modo di scoprire, il giornalista si sta dilettando i questa calura estiva a lasciare, attraverso delle storie sul suo profilo Instagram, una serie di indizi, volti a incuriosire i suoi follower. Il primo indizio è stato una borsetta rosa appartenente a Chadia Rodriguez. Il secondo un rossetto rosso “lasciato sul taxi”, da Pamela Prati. Il terzo indizio un gioiello sfoggiato in più occasioni dall’ex collegiale George Ciupilan. E poi ancora un anello “per una vita a tutto gas” ha fatto ...

Per ciò che concerne il cast della nuova edizione del Gf, i primi cinque nomi confermati sono: Chadia Rodriguez , George Ciupilan , Ginevra Lamborghini ,Armando Maradona Junior ed ...... George Ciupilan ,Armando Maradona Jr , Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi . Le ultime notizie sul 'Grande Fratello' Come rivelato da Amedeo Venza, ex volto di 'Uomini e Donne' e ...Nei giorni scorsi un indizio pubblicato da Alfonso Signorini sembrava riferirsi al figlio del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona Jr ...L'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip non avrà tre opinionisti: Alessandro Rosica conferma l'esordio lunedì 12/09 ...