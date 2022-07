Pubblicità

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo Lavoro del Mare tornano nel 2022 con la seconda edizione dell’evento. P… - Lollaw6 : @rep_genova Mille euro? non può essere successo a Genova, costa troppo meno studiare. - guiodic : RT @FabioMontale: Grande successo di pubblico: 7 a Genova, 2-3 a Chiavari #MancoIParenti - FabioMontale : Grande successo di pubblico: 7 a Genova, 2-3 a Chiavari #MancoIParenti - CavalloliberoZ : RT @Rosalba_Falzone: A Genova, un gran 'successo'. -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere ancheDurante il concerto, accanto ai nuovi brani, grandi hit 'come Fuori dal tunnel ' e ' Vengo dalla luna ', che hanno contribuito negli anni aldell'amatissimo rapper pugliese. Si prevede un ... Genova, successo per il secondo booster: decine di over 60 all'hub di via Cesarea GENOVA - Un forte odore di gas notato da diversi residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco. È successo nel quartiere genovese di Cornigliano, dove verso le 16 è intervenuta una squadra d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...